桃猿明年2月 再戰石垣島

〔記者徐正揚／綜合報導〕桃猿隊明年2月11、12日再次受邀，參加由石垣市政府主辦的「亞洲門戶交流戰Power Series 2017 in石垣島」，與日本職棒千葉羅德海洋隊進行2場交流賽，地點仍在石垣市營棒球場。

猿隊前年邀請羅德來台進行3場台日交流挑戰賽，今年2月首次受邀前往羅德春訓基地石垣島打2場交流賽，石垣市為推廣冬季觀光行程，並慶祝羅德在石垣島春訓10週年，明年續辦亞洲門戶交流戰。

石垣市長中山義隆表示，今年羅德與猿隊的交流賽很熱鬧，明年2月確定再邀雙方交流，希望台灣球迷來幫猿隊加油，享受石垣牛與石垣島的風景。羅德社長山室晉也表示，很榮幸明年在石垣島三度迎戰猿隊，歡迎大家來看羅德春訓。

此次賽事除了2場交流賽，賽前賽後在場內與舞台都將安排兩隊啦啦隊表演，猿隊將推出專屬應援團，由Lamigo旅行社獨家開放球迷報名，近日將會公布應援團相關規劃。