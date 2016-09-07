經典賽三方會議 明換體發會主導

〔記者徐正揚／台北報導〕棒協、中華職棒明天上午將再次出席三方會議，能否協調產生明年經典賽台灣隊總教練卻不得而知，與7月26日第1次會議不同的是，第三方換成跨部會層級的行政院體育運動發展推動委員會，體育署角色轉為業務執行。

棒協、中職前次並未就總教練人選達成共識，昨棒協、中職秘書長以上層級皆有既定公務，會議改到明天上午舉行，與奧運前最大差別是，體育署只負責聯繫通知，議程改由7月12日剛掛牌的體發會主導。

體育署有關棒球的政策與業務，棒協、中職配合執行多年，即便角色從本屆經典賽起出現調整，兩位秘書長林宗成、朱康震都認為，由於過去與相關部門承辦人員互動良好，行政部分應該沒有影響。

關於明天的會議，棒協、中職並不清楚內容，兩位秘書長表示，體發會被行政院定位為體育政策決策機制，統籌國家體育運動政策的重大措施，希望先了解體發會的想法。