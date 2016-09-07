「乒」上世界第8 鄭怡靜：這一步走了好久

里約奧運殺進女單8強的鄭怡靜，世界排名升至第8，創下個人及台灣本土女將新高。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總昨公布9月世界排名，里約奧運殺進女單8強的鄭怡靜，小升2名來到世界排名第8，再度創下個人及台灣本土女將新高。

排名創本土女將新高

奧運結束後，心情及思緒一度無法調適的鄭怡靜說：「覺得這一步走了好久！」期許自己持續保持進步，把球打好。

24歲的鄭怡靜上個月在奧運女單賽事，連續兩場在7局大戰力克白俄羅斯的帕芙洛薇琪、南韓徐孝元兩大削球高手，但也耗盡體力、元氣大傷，最後在8強不敵中國名將李曉霞。

超越日球星福原愛、伊藤美誠

雖然未能在奧運奪牌，但鄭怡靜排名有所斬獲，一舉超越日本兩大球星第9名福原愛、第10名伊藤美誠，躋身世界第8。台灣另兩名奧運國手，陳思羽進步2名來到39；黃怡樺則退到68名。 男子組方面，里約奧運一勝難求的莊智淵保住排名第7，陳建安小升3名來到30名；江宏傑則掉到79名。奧運奪下男單金牌締造生涯大滿貫的中國名將馬龍則坐穩世界球王寶座。