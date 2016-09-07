風城好食光 跑步兼啖豬排

2016年風城好食光路跑嘉年華，屆時跑者將可在補給站大啖包括杏子豬排等美食。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕跑步也能吃好料！2016年風城好食光路跑嘉年華將於11月19日在新竹縣府前起跑，這也是台灣首場以排隊美食為號召的主題路跑，屆時跑者可在補給站享用杏子豬排等美食。

補給站設美食區

風城好食光路跑由餐飲集團六角國際主辦，分為5公里組、10公里組，並找來旗下7大品牌襄助，除了報名就可獲得「千元美食優惠券」，屆時也將在賽道4個補給站設立美食區，讓跑友不只訓練腳力，食指同樣大動。

六角國際董事長王耀輝表示，跑步早就融入自己的生活，過去參與不少路跑活動，就一直在想如果哪天能把美食跟健康做連結，會是一件多麼美好的事情，如今好事成真，也希望賽事成為新竹地區指標性路跑活動。