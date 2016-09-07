三高+三好 「桃園半馬」吸引國手

何盡平（左）與陳宇璿（右）兩位奧運國手都將參加桃園半程馬拉松。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2016年桃園半程馬拉松12月3日將在石門水庫開跑，打著「三高挑戰」高難度、高獎金及高品質，與「三好」風景好、賞楓興致好、浪漫好康多的名號，吸引眾多好手共襄盛舉，里約奧運國手何盡平、陳宇璿也將參戰。

何盡平、陳宇璿將參賽

何盡平在奧運結束後休息了一陣子，選擇在桃園半程馬拉松重返戰場，屆時將與全國半馬紀錄保持人蔣介文競逐，何盡平說：「這項賽事會吸引眾多好手前來，可幫我們提升成績，且賽段也具挑戰性。」

女將傅淑萍今年2月在日本香川丸龜半程馬拉松跑出1小時15分41秒，締造台灣半程第2快紀錄，本屆將與陳宇璿對決。

賽事報名即日起至9月29日截止，半馬組與9.4公里路跑組各開放3000名跑友參賽，若想體驗初冬的石門水庫楓景，請至http://bao-ming.com/index-1702.htm報名。