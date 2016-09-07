長耀盃》3劍客頂替「雙槍」 南湖2連勝

林仕軒（左）、林梓峰（中）與張柏淞（右），是教練王顥宇點名的三位重點球員。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕南湖高中在104學年HBL男子組甲級奪下季軍，但「雙槍」簡廷兆、周桂羽都已畢業，教練王顥宇將重擔交給林仕軒、林梓峰、張柏淞，期許他們成為「三箭頭」。

教練不滿意 默契還沒到位

南湖目前整體默契仍待加強，且對於原有的進攻模式都不熟悉，就算昨在長耀盃北區預賽以68：55擊敗木柵高工，贏得2連勝，但王顥宇仍不滿意。

王顥宇強調，季軍已是過去式，還有許多地方得加強，尤其是球員的企圖心。他期盼林仕軒、林梓峰與張柏淞能扛起主力，帶著學弟進步，在新學年HBL達到8強基本目標。

過去躲在學長身後的林仕軒、林梓峰與張柏淞，從綠葉變紅花，隊長林仕軒坦言，其實有之前的好成績讓他壓力很大，但更驅使自己再進步。

上屆以拚搶籃板球為主的林梓峰，也得擔綱進攻要角，他明白大家的默契都不太好，希望以身作則，帶著學弟們進步。

之前鮮少有上場機會的張柏淞，意外被點名成球隊要角，他笑說：「我之前連綠葉都稱不上，應該只是土壤。」但他也馬上改口，一定會與林仕軒、林梓峰幫助學弟成長。