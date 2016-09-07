有難同當 柯老師乖乖受罰

柯瑞與隊員一起接受懲罰。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕勇士隊球星柯瑞來台行程緊湊，他把大多數時間留給籃球，昨他在後衛訓練營化身投籃教練，指導亞洲區30位球員，最後挑選出10位好手入選晚間表演賽，來自桃園陽明高中女籃李芷彤脫穎而出，她直呼：「好像夢一場！」

李芷彤雖然打前鋒位置，她以三分球自豪，她特意觀察柯瑞在訓練營投籃，「一直偷看他怎麼投，最欣賞他的態度，練球認真，打球超拚。」

柯瑞指導30位來自台灣、日本、新加坡與菲律賓等國菁英後衛，課程多以投籃為主，包含急停跳投、三分線與中距離等，他也親自參與，且是玩真的，與他同隊的球員投籃輸了，他也乖乖接受懲罰，做5個伏地挺身。

高苑商工田浩也在最後10人名單，他表示，很想被選到，打得特別認真，柯瑞一直是他的偶像，「第一次近距離看到他本人，覺得很不真實，像是玩偶一樣。」

柯瑞最後與私人訓練員一起勉勵小學員，他表示，打比賽要享受過程，但最重要的是要幫助球隊贏球。