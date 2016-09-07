對手LOGO全馬掉 比訪KOBE還嚴

採訪媒體的鞋子被貼上貼紙。（記者卓佳萍攝）

勇士球星柯瑞應品牌邀約首度造訪台灣，採高規格接待，第一個媒體行程規定記者不能穿著其他運動品牌衣服與球鞋，若穿到他牌鞋子，主辦單位發放貼紙遮蓋，記者會前工作人員甚至彎腰一一檢查每一位現場人員腳下，確保不能出現競爭品牌LOGO。

此外，媒體專訪前還必須繳交近照與簡介，該品牌公關要先行過濾，確保記者會品質，但最後平面專訪遭腰斬，原本20分鐘訪問變成2個問題。直到晚間球迷會後安排媒體聯訪，一口氣滿足所有平面與電子媒體要求。

晚間球迷見面會於新莊體育館舉行，球迷與媒體必須通過安檢門，水與飲料不得進場，「黑曼巴」布萊恩兩度來台也不見如此嚴格安檢。（記者卓佳萍）