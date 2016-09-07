鋒郭王牌對決 期待經典終戰

陳金鋒是國家英雄，只要他出場，球迷都不分彼此。（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕「台灣巨砲」陳金鋒的引退儀式將在18日登場，月底的獅猿3連戰，將是他生涯最後一次作客台南，屆時是否有機會和傷癒復出的郭泓志進行生涯最後對決，令人期待。

陳金鋒球季結束後將高掛球鞋，他的引退儀式只剩不到兩週，是台灣棒壇9月最大盛事。不只桃猿高度重視，其他3隊也一樣，獅領隊蘇泰安表示，陳金鋒是國家英雄，只要他出賽，球迷已不分彼此，9月23至25日的鋒哥台南最終戰，獅隊也會表示心意。

陳金鋒的老家就在台南，在台南的最終戰對他也有不同意義，加上哥哥陳連宏在獅隊擔任首席教練，獅隊會安排陳連宏代表送上神秘禮物。只是另一傳奇左腕郭泓志，是否有機會和陳金鋒聯手向球迷送上「大禮」，則是另一焦點。

郭泓志去年10月動第6次手術後，前天投第2次實戰投打練習，昨回報狀況正常，希望在9月18日二軍例行賽結束前投復健賽。

傳奇投打對決將成絕響

2014年7月12日，「鋒郭對決」首次上演，郭泓志在台南球場以154公里速球K掉陳金鋒；同年9月20日在桃園球場，陳金鋒這次選到保送，也讓滿壘跑者擠回1分。若前兩次算扯平，兩人生涯的最後對決勢必成為經典。

郭泓志和獅隊3年合約今年結束，他尚未和球團談到明年規劃，若他也決定退休，這兩位具大聯盟資歷的台灣傳奇投打對決將成絕響。