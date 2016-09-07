小小郭太想投 教練團忙踩煞車

郭泓志渴望再站上投手丘去證明自己。（資料照）

拒絕棄投從打

獅隊領隊蘇泰安昨透露，早在年初就曾建議郭泓志轉打者，但遭婉拒。事實上，郭泓志渴望再站上投手丘的欲望強烈，二軍教練團和防護員都要幫忙踩煞車，才能避免他的手臂再度報銷。

郭泓志2013年底以3年基本額3480萬元合約加盟，第1個球季出賽50場、拿下27場救援成功，但去年受傷勢所困只出賽10場，並於10月動刀，今年尚無出賽紀錄。由於郭泓志已動過6次手術，蘇泰安年初曾建議他棄投從打，如此一來或許不必經歷漫長復健之苦。

「如果我是球迷，我也會很希望看到郭泓志打擊。」蘇泰安認為郭泓志如果轉打者，或許能延長職棒生命，也不會像現在球季已快結束仍在復健。只是他的投球意念堅定，並未採納球團想法。

獅隊二軍總教練黃甘霖很注意郭泓志的投球量，不希望他的手再出狀況，二軍投手教練高建三更擔心郭泓志會硬撐，「但這種事是急不得的，每一個層級的壓力都不一樣，他現在在投打練習投得不錯，但從二軍復健賽再到一軍比賽，都是不一樣的考驗。」

防護員王建發也說，「我們都要負責在旁邊踩煞車。」因為郭泓志的手已禁不起再一次報銷，不管他明年是否要繼續投下去，但至少今年，他都想站上去證明自己。

（記者倪婉君）