布魯斯關鍵期低潮 獅隊頭疼

布魯斯（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕目前排名第二的統一獅，若要拚進季後賽，領隊蘇泰安認為以單週5戰來說，至少要3勝，但洋投布魯斯已一個多月未拿勝投，也讓獅隊覺得「差很大」。

台南昨天候不佳，球場還淹水，工作人員只好苦中作樂，笑說「傑尼獅」成為「威尼獅」。蘇泰安也很無奈，因為今年獅隊主場因雨延賽情況嚴重，至7月底前就有10場，去年同期僅1場，加上8月2場，且本週台南天候不佳，可能不只延賽1場。

戰績方面，獅隊目前落後桃猿3.5場勝差，雖然仍有拚面，但球團仍期盼原本表現最穩的布魯斯能回穩。10勝的布魯斯雖在勝投排行榜排第2，但他在7月26日對桃猿拿勝投後，不但近6場未拿勝投，還吞下3敗，其中4日對義大更只投2.2局就失9分。

「布魯斯說從花蓮比賽之後，就感到有些疲累，他的狀況下滑，真的對球隊戰績影響很大。」蘇泰安說布魯斯狀況發生在爭奪季後賽門票的關鍵期，也讓獅隊相當頭痛。