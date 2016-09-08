詹詠然「強心臟」 連3年混雙殺進4強

詹詠然已連續3年殺進美網混雙4強，賽後在球場上開心接受媒體訪問。（取自詹詠然臉書）

和老將搭檔 驚險丟首盤

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「真驚險！還好我和搭檔心臟夠大，再接再厲拚了！」詹詠然自2014年起，連3年殺進美國網球公開賽混雙4強，今強碰席格蒙／帕維奇，大詹與塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇乘勝追擊，為爭冠門票奮力一搏。

昨8強戰，詹詠然／辛蒙尼奇後來居上，1：6、6：3、13：11逆轉第2種子雪芙朵娃 ／索亞瑞斯。詹詠然曾在2011年拿下澳網混雙亞軍，如今連續3年躋身美網混雙4強，令她重燃鬥志，準備更上層樓，再度衝擊大滿貫金盃。

感謝粉絲熬夜相挺

身為台將在本屆美網的最後希望，詹詠然賽後在臉書粉絲團貼文，感謝球迷力挺，尤其遠在寶島熬夜加油的眾好友：「現場風很大，天氣因素帶給比賽很多可能性。第一盤我們沒掌握好，但第二盤慢慢掌握節奏，謝謝搭檔一直激勵我，讓我放心大膽做想做的。」

雪芙朵娃坐擁兩座美網女雙冠軍，索亞瑞斯更在今年澳網包辦男雙、混雙雙料金盃，面對實力堅強的對手，詹詠然／辛蒙尼奇雖率先破發，隨即遭對手前後排強力壓制，意外連丟6局讓出首盤。

次盤「台塞聯軍」絕地反撲，3：3僵持一舉突破，連下3局扳回一城，緊接著搶10更展現頑強韌性，鏖戰至10：11化解賽末點，再逼索亞瑞斯發出致命雙誤，有驚無險倒趕3球搶得勝利。