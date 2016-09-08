歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂

歐尼爾（見圖，資料照）將和艾佛森、姚明等人攜手進入NBA名人堂。

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾將在週五和「移動長城」姚明、「戰神」艾佛森攜手進入名人堂，歐尼爾不改嗆辣本性說，「我和姚明是NBA最後的中鋒，現在的球員害怕碰撞，逐漸離開禁區，學習諾威斯基的跳投。」

歐尼爾請來湯瑪斯、J博士、羅素和莫寧4位傳奇球星擔任推薦人，他認為現代籃球風氣已改變，過去主宰比賽的中鋒已式微，取而代之的是，擅長投外線的長人。

成功轉行當老闆的姚明，對於入選名人堂感到相當榮幸，特別請來「木桶伯」穆湯波、華頓和羅素擔任引薦人。姚明生涯僅效力火箭8個球季，但因他的魅力，成功將NBA推廣至廣大的中國市場，對聯盟有極大貢獻。

個人特色鮮明的艾佛森，在台灣擁有超高人氣，也是NBA史上最矮的得分王，對於入選名人堂的殊榮，他並未感到喜悅，「我的夢想是一輩子打球，我仍渴望在球場上奮戰，名人堂並不在我的生涯規劃中。」