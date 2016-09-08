亞大女籃》台輕取香港2連勝 兩岸今對決

黃湘婷（前左）與香港隊爭球。 （大專體總提供）

〔記者廖聿偉／泰山報導〕首屆亞洲大學女子籃球錦標賽昨於泰山體育館展開次日賽程，台灣隊昨碰上實力不佳的香港隊，再度祭出窒息式防守，迫使對手全場發生39次失誤，終場以95：48取得二連勝，今天下午5點30分將出戰中國。

經過瓊斯盃和日本移訓的高強度磨練，這批以世大運為班底的台灣隊展現絕佳默契，次節拉出22：8的攻勢，上半場就領先28分。全隊12名球員皆上陣，效力電信的黃湘婷，上陣16分鐘就攻下全場最高的15分和5抄截，表現最亮眼。

台灣隊連兩場大勝，總教練鄭慧芸臉上卻絲毫不見喜色，她說，「很多細節都可以做得更好，對手實力和我們有差距，看不出訓練成果，但下一戰對手中國實力堅強，是很好的測試機會。」

面對平均身高僅167.8公分的香港隊，台灣發生19次失誤、三分球手感低迷，全場13投僅1中，隊長楊晴坦言，「領先過多就容易鬆懈，喊聲、卡位等基本功都沒有做好。」