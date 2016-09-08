「富」三代接手 蔡承儒從小是龍迷

富邦育樂總經理蔡承儒。（記者簡榮豐攝）

一頭簡潔短髮，富邦育樂公司總經理蔡承儒昨在記者會上面對媒體提問，回答穩健而務實，談話跟他的外型一樣俐落，讓外界留下深刻印象。

29歲蔡承儒是富邦集團二董蔡明興長子，年輕時赴美求學，大學畢業後留在紐約任職摩根大通公司證券研究員，2年多前返台便在富邦集團歷練。

蔡承儒熱愛運動，目前擔任SBL富邦勇士領隊，他說，「小時候我喜歡看CBA職籃和中華職棒，還是味全龍球迷，剛好葉君璋也在味全，後來出國就比較少看了，在國外常看大聯盟。」

長期在國外求學工作，蔡承儒對於運動融入生活有深刻感受，他表示，以前在美國和朋友閒聊，話題就是運動，沒事就看比賽，「我希望看到台灣以後也像國外這樣，棒球成為大家生活重要的一部分，形成文化和生活習慣。」

蔡承儒表示，現在集團有職業棒球隊和籃球隊，對於買下義大犀牛進軍中職，內部員工都感到相當興奮，「就像夢想成真，幫他們圓夢，希望富邦成為最幸福的員工。」

（記者羅志朋）