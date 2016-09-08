林哲瑄再見轟 慶犀牛易主

義大犀牛昨正式宣布將轉手富邦，義大犀牛啦啦隊「Rhinos Angels」也將走入歷史。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕義大犀牛正式宣布轉手富邦的首戰，就和桃猿鏖戰至延長賽，義大9局下先由高孝儀安打追平，10局下再靠林哲瑄中職生涯首支再見全壘打，9：8逆轉，中止猿隊3連勝。

犀牛林哲瑄敲出左外野方向再見全壘打，回本壘受到隊友潑水迎接。（記者陳志曲攝）

葉總不異動 安定軍心

犀牛林哲瑄敲出左外野方向再見全壘打。（記者陳志曲攝）

義大打完8局上還以2：6落後，8局下發動反撲，胡金龍、張建銘先後代打敲安，林哲瑄安打追平，但9局上又挨林泓育2分砲，再度落後。9局下義大2出局一、二壘有人時，高孝儀擊出關鍵安打，再度追成8：8，但超前分羅國麟被觸殺在本壘前，義大申請重播輔助判決尋求改判未果，10局下才盼到林哲瑄做英雄。

犀牛林旺衛（右）擊出中外野安打直衝三壘，桃猿林智平（左）觸殺不及。（記者陳志曲攝）

林哲瑄單場5打數4安打，他表示，已超過1個月沒開轟，10局上場前只求上壘，沒想過能敲再見轟，這一勝要歸功全隊不放棄，2位傷兵胡金龍、張建銘先後上場代打，激勵了全隊士氣。

宣布轉手後首戰就奪勝，林哲瑄認為關鍵在新東家富邦宣布總教練不會異動，安定了軍心，「葉總無論在技術、心理上都給予球員很大幫助，我們不能沒有他。」

另一功臣高孝儀則表示，自己打擊近況不佳，當時想著輪到自己建功的機會，要好好珍惜，雖擊球點不佳，仍幸運形成安打。能戰勝下半季戰績領先的桃猿，對全隊信心都有提升。

義大總教練葉君璋說，昨役球隊展現堅持到最後的韌性，就是他一直強調的球隊文化，過去球隊缺乏抗壓性，如今已漸能享受壓力、將壓力當成挑戰。

王柏融108得分 創紀錄

猿隊本季表現最穩定的守護神陳禹勳，9局下因保送、隊友失誤失2分非自責分，中斷連續10場救援成功。林泓育9局上擊出第21轟送回王柏融，也讓王柏融本季得分108分刷新中職紀錄。