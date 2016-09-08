阻殺率超過5成 小胖：專注做到最好

桃猿林泓育今年阻殺率破5成，有機會挑戰生涯首次捕手金手套。（記者陳志曲攝）

可望挑戰捕手金手套

〔記者林宥辰／新北報導〕桃猿捕手林泓育今年打出亮眼一年，除打擊率突破4成外，今年擔任捕手47場是繼2011年75場以來最多，阻殺率更是恐怖的0.517，補足出賽場次後有機會生涯首奪捕手金手套。

林泓育上次蹲捕超過40場已是5年前，今年因球隊調度多了不少蹲捕機會。他說，今年蹲捕場次比往年多，確實有段時間覺得累，但到了下半季，專注在季冠軍就不會感到疲累。

林泓育認為，阻殺率等數據都是過程，自己專注在把該做的事做到最好，季初沒人料想到他有機會拿金手套，他也沒有想過。就算最後沒得獎，他也不會因此否定自己。

桃猿今年選秀會首輪就選了捕手張閔勛，球隊還有黃浩然、劉時豪等捕手，林泓育明年角色定位還是未知數。他說，教練團勢必有最佳安排，排他指定打擊就專心送回壘上跑者，有機會蹲捕就多花心思在守備上。