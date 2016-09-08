里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗

里約帕運今開幕，我國將由連5屆參加帕運、2度摘金的健力女將林資惠（左）擔綱掌旗官。（資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕里約奧運上個月21日於馬拉卡納體育場以煙火劃下休止符，由帕拉林匹克運動會接力登場，台灣時間今天早上5點15分將在同場地揭開序幕，我國為第144順位進場，由連5屆參加帕運、2度摘金的健力女將林資惠擔綱掌旗官。

里約帕運即將登場，跑者在里約地標耶穌像前傳遞聖火。（中央社）

本屆帕運運動種類加上新增的輕艇和鐵人三項，總計22大項，共有161國或地區4300名選手參賽，不過，俄羅斯因禁藥問題，175名選手都無緣參賽。

開幕式預計有2000名志工以及500名專業表演者參與，主題是「心無邊界」，創意總監派瓦透露，他希望表達帕奧不只是為了身心障礙者而辦，更重要的是，每個人都該心無邊界，才能突破自我。

只是本屆帕奧同樣不被看好，因里約奧運籌委會承諾留下的23億美元（約722億台幣）預算跳票，結果里約市府緊急拿出4630萬美元（約14.54億台幣）襄助，國際帕運主席克雷文無奈地說：「這對帕運來說是最差的一次，我們曾意識會遇到阻礙，但沒想到如此艱困。」

我派13好手出征

台灣有13位選手分別參加柔道、健力、桌球、田徑、射箭與輪椅網球等項目，其中上屆摘銀的柔道李凱琳、鍍銅的林資惠，都被看好能再創佳績。