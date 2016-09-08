歡樂友緣女子公開賽》泰國雙姝 並列領先

業餘小將林子涵暫時並列第4。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕歡樂友緣女子公開賽昨在強風中打完第1回合，泰國選手蘇帕瑪和帕奴瑪以67桿並列領先。陳依妏70桿完賽，和業餘小將侯羽桑和林子涵並列第4。

台灣女將陳依妏打出70桿，暫時並列第4。（記者趙新天攝）

薩萊朋以69桿暫居第3，週日她在中國信託女子公開賽被盧曉晴9洞逆轉，時隔2天又出現在領先群裡。

林子涵等3台將 並列第4

台灣女將表現較佳的陳依妏抓下6隻小鳥，可惜吞下4個柏忌。較早出發的侯羽桑和林子涵也表現不錯，林子涵打下2個博蒂、無柏忌，她表示，第1回合對風向的判斷滿正確的，可惜後9洞體力下滑，有些機會沒把握。

林子涵說，前2天參加裙襬搖搖內部的LPGA韓亞銀行錦標賽資格賽，打了54洞，尤其週二連打36洞後才趕來全國花園球場，體力有點不夠。今夏她在裙襬搖搖基金會安排下，到美國參加一些重要的業餘賽事，上個月又去南韓受訓，收穫頗多。

侯羽桑也參加了資格賽，獲得進軍韓亞銀行錦標賽的唯一機會。昨前9洞狀況不少，第2洞打進沙坑吞下雙柏忌，第3、4洞都出現果嶺3推桿，還好適時調整推桿節奏，打回3隻小鳥，還在第13洞推進8呎的老鷹。

同樣由裙襬搖搖贊助的15歲小將盧昕妤，則以71桿和余珮琳、陳子涵、中國石昱婷、泰國龐帕卡並列第7。