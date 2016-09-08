不買放水買贏球 世足資格賽爆賄聞

薩爾瓦多球員（右）不希望收賄案重演，主動向國際足總舉報。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃中北美洲資格賽爆賄賂醜聞，昨薩爾瓦多對加拿大賽前，有富商想以每分鐘30美元（約945台幣）價碼，希望薩國踢贏對手，不過，薩國球員在記者會上公布這段錄音自清，強調不受操控。

薩爾瓦多與墨西哥、宏都拉斯、加拿大同組，不過，薩國已無緣晉級，倒是加拿大還有一線生機，只要最後一戰能大勝薩國，且排頭的墨西哥痛宰宏都拉斯，就能拉下排名第2的宏都拉斯，逆轉出線。

宏都拉斯富商開價

要求薩爾瓦多贏球

據指出，想賄賂薩國球員的是名宏都拉斯富商，他開出條件，只要薩爾瓦多贏球，每名射腳在比賽時間每分鐘可拿30美元（約945台幣），若平手，每分鐘可拿20美元，若只輸1球，每分鐘可拿10美元。

2013年薩爾瓦多有14名球員才因收賄遭終生禁賽，此次又遇到「天上掉下來的禮物」，儘管不是要踢放水球，選手不願憾事重演，決定立刻舉報，FIFA也將著手調查。

最終加拿大以3：1力挫薩爾瓦多，但墨西哥與宏都拉斯0：0踢和，加國仍無緣晉級。