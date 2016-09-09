噪音幫大忙 氣走穆雷 錦織圭晉4

兩年前在美網拿下亞軍，技驚四座，錦織圭今年再度殺入最終4強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕命運巧妙安排？福原愛傳出嫁人好消息的同日，8年前傳緋聞的錦織圭則在紐約上演驚天大逆轉！以1：6、6：4、4：6、6：1、7：5氣走了奪冠熱門「英國希望」穆雷，日本「網球王子」繼2014年後，再度挺進美國網球公開賽男單4強，將與「瑞士二哥」瓦林卡爭奪冠軍戰門票。

今年唯獨美網無緣準決賽，穆雷洩氣表情全寫在臉上。（歐新社）

穆雷挾著里約奧運衛冕金牌氣勢，原是奪冠大熱門，不料卻輸給自己的火爆脾氣。第2種子盤數2：1聽牌時，因第4盤第3局場邊不明噪音被改判重打而抓狂，他向主審抗議不成，情緒失控，反而失誤連連、兵敗如山倒，將差點到手的勝利拱手讓人，也中斷本季連3項大滿貫都晉級決賽的紀錄。

英國希望抓狂 失誤連連

主辦單位美國網協表示，當時中央球場某個音響設備故障，2012年在此封王的穆雷則堅持：「非常不公平。」因第1盤的盤末也發生類似狀況，主審卻沒中止比賽，連4載無緣4強的穆雷抱怨：「我已盡力，除了自己，沒讓任何人失望。」錦織圭曾在2014年美網殺進決賽，最後敗給克羅埃西亞「重砲手」西利奇。至於瓦林卡則通過「午夜場」鏖戰，以7：6（7：5）、4：6、6：3、6：2拖垮東山再起的阿根廷長人波特羅，連續第二年安抵準決賽。

女單戰況，現任世界球后小威廉絲技高一籌，以6：2、4：6、6：3力退羅馬尼亞第5種子哈勒普，持續朝生涯第23座大滿貫后冠邁進，四大賽最多勝紀錄也推進到309場；4強對手則為捷克悍妞普莉絲可娃，由於大威16強就栽在這名高大年輕的第10種子拍下，小威迫不及待替姊姊復仇。稍早，普莉絲可娃以兩個6：2快斬克羅埃西亞18歲新秀孔悠，首度4強卡位。