下雨也沒轉運 詹詠然混雙4強止步

美網混雙4強止步，詹詠然賽後表示，每場都收穫良多，也很享受比賽。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網混雙4強對決，我國詹詠然／塞爾維亞40歲老將辛蒙尼奇反撲受挫，6：7（5：7）、5：7不敵同樣非種子的德國席格蒙／克羅埃西亞帕維奇，「台塞聯軍」3連勝中斷，無緣更上層樓；詹詠然也自2014年起，連3載於紐約法拉盛公園準決賽止步，賽後她仍感謝搭檔協助，「每場都收穫良多，也很享受比賽，紐約，我們明年見。」

面對球風強勢的歐陸勁敵，詹詠然／辛蒙尼奇開賽熱機稍慢，兩度發球失守，陷入1：5落後，儘管兩人絕地反撲，一度倒趕5局聽牌，可惜錯失3次關鍵破發機會，反讓對手死裡逃生，把戰線拉進搶7，順勢先馳得盤。第2盤詹／辛0：1落後時，當地下雨，比賽暫停約15分鐘；再登場時，兩人重整旗鼓率先破發，可惜隨即被對方回破，氣勢橫遭重挫，最終無路可退，第12局失守，令上月才過27歲生日的詹詠然徒呼負負，未能繼2011年澳網混雙亞軍後，重返大滿貫混雙爭冠舞台。

此外，寶島新生代駱建勛與香港唐嘉傑在青少男雙次輪奏捷，以6：3、2：6、10：7力退第2種子愛沙尼亞拉斯馬 ／希臘提亞帕斯，爆冷挺進8強，將挑戰以色列與比利時組合。