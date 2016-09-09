亞大女籃錦標賽》台灣大勝中國 明對決南韓

台灣隊羅蘋（左）帶球上籃，中國隊球員防阻不及。 （記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕預賽2連勝的地主台灣，昨在亞洲大學女籃錦標賽，以106：65大勝中國，以分組第一勇闖4強，明將與B組第二南韓爭取冠軍戰門票。

中國派出CUBA大專聯賽亞軍北京大學前來，首節仍有1分領先。台灣後3節完全掌握比賽節奏，利用高強度防守逼使對手發生31次失誤，成為致勝關鍵。表現最出色者是攻下18分的黃鈴娟，羅蘋則挹注16分。

台灣以明年世大運培訓隊為班底，瓊斯盃前就開始集訓，還曾到日本移訓，培訓期已兩個月。總教練鄭慧芸表示：「球員都需透過比賽，展現練習的價值，這段期間能看見大家的進步，更有像個球隊的感覺。」