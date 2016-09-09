台日戰太經典 翻轉陳禹勳人生

桃猿陳禹勳。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2013年經典賽台日大戰，讓陳禹勳下定決心挑戰職棒，展望明年經典賽，他渴望代表台灣隊參賽，和世界各國頂尖好手較勁。

2013年經典賽開打，當時陳禹勳效力合庫，台日大戰他與教練、隊友一起看電視直播，雖然最終台灣隊惜敗，不過全員奮戰讓他深受感動，印象最深刻的一幕是周思齊從田中將大手中敲出安打。

看完台日大戰，陳禹勳問隊友，「如果我打業餘，和某個職棒投手實力一樣，誰有機會去打經典賽？」隊友毫不遲疑回答，「當然是職棒投手啊。」

陳禹勳聽到隊友這麼說，加上經典賽台灣隊有機會扳倒日本，體會到兩國棒球實力差距沒那麼大，為了追求夢想和球技突破，希望有朝一日能參加經典賽，於是決定投入同年底職棒選秀，他說，「如果沒有經典賽這麼精彩的台日大戰，我可能就不會打職棒了。」

陳禹勳說，一輩子待在合庫生活很穩定，沒什麼不好，進職棒能打多久誰也不知道，但打棒球不就是為了夢想？選手都渴望穿國家隊球衣，但不是每個人都有機會，「如果明年被選進去打經典賽，我很樂意為國效力。」

前天猿犀牛戰陳禹勳後援1.2局失2分，他表示，該場投完退場後背部就覺得有點不舒服，經檢查治療後，現在就是暫時休息一個禮拜，何時能回到一軍還要再觀察。