她的生命最後清單 帕運後安樂死

比利時女將福沃特。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2012倫敦帕運於100公尺輪椅賽跑摘金的比利時女將福沃特，被看好能在里約完成金牌二連霸，但日前她卻在受訪時拋出震撼彈，「我的身體已疲憊不堪，所以計畫在帕運之後安樂死。」

燦爛笑顏的背後，福沃特其實長年受病痛纏身，罹患退化性脊椎病變逐漸癱瘓、不良於行，必須長時間臥床，「痛楚讓我無法入睡，只能依賴嗎啡得到短暫的解脫。」

福沃特替自己列出最後的生命清單，包括特技飛行以及帕運金牌，「大家看到的是我拿下獎牌的喜悅，但我的生活卻陷入黑暗之中，里約帕運金牌將是我最後的心願。」

安樂死在比利時只要經醫生評估同意，就能合法執行，福沃特計畫在2017年結束38年的人生，「我並未否定人生的美好，我完成許多夢想，希望在我的葬禮上，大家能舉起香檳替我送別。」