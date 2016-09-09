天才「瓷娃娃」 福原愛15歲打奧運

日本「天才桌球少女」福原愛。（取自福原愛微博）

赴中訓練 兩地高人氣

〔記者林岳甫／綜合報導〕從15歲就出征奧運的福原愛，本屆里約奧運成為四朝元老，繼上屆女團銀牌後，再次贏得銅牌，個人賽也打到第4，曾長年在中國接受訓練，讓她在中國、日本都擁有許多粉絲。

2015年世界排名曾高居第4的福原愛，15歲就代表日本參加2004年雅典奧運、北京奧運更成為日本掌旗官，是日本桌壇風雲人物。

福原愛從3歲開始接觸桌球運動，4歲還上過電視節目，也被稱為「天才少女」。不僅在日本大受歡迎，由於福原愛曾到中國接受更高強度的訓練，她能說流利的中文，加上長相可愛、名字又有「福」、「愛」，讓她在中國擁有超高人氣。

福原愛里約奧運一路打進準決賽，結果遇上中國名將李曉霞，她輸球後，就哭了出來；銅牌戰不敵北韓削球手金頌一，她再次哭成淚人兒。其實，福原愛有個綽號為「瓷娃娃」，因她只要輸球就會哭，中國名將王楠曾說過，娃娃是可愛的意思，瓷是易碎的東西，福原愛打球輸了就會哭，才被大家取了這綽號。

曾是「圭」女郎 4個月分手

在中國、日本都有著高人氣的福原愛，感情向來備受外界矚目，2008年與日本網球王子錦織圭被拍到在東京街頭擁吻，這段感情僅維繫4個月就無疾而終。

這回福原愛正式情定江宏傑後，雖讓日本、中國網友都為之崩潰，但也有許多人給予祝福，有了穩定的感情後，讓她可以義無反顧的續拚2020東京奧運。