世大運射箭決賽 選手︰盼移至台北市中心

預計明年世大運射箭項目比賽場地，國體大田徑場兩側卻無看台，觀眾只能從選手後方看比賽。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年射箭亞洲盃在桃園龜山的國立體大田徑場舉行，該場地也將承接明年台北世大運的排名賽及對抗賽，不過射箭協會理事長祝文宇喊話，希望北市府屆時能將決賽移至市中心，選手、教練也都期待有揮灑百步穿楊功力的好舞台。

射箭比賽失之毫釐、差之千里，本來就是極具觀賞性的運動之一，國際射箭總會近年也都將大獎賽、世錦賽場地在主辦城市地標舉行，就連剛結束的里約奧運，射手們也是在世界聞名的嘉年華遊行場地—森巴大道一較高下，讓進場民眾一飽眼福。

剛率隊征奧返國的國體大教練陳詩園表示，在知名景點辦射箭賽是國際趨勢，就選手、教練的角度，當然希望看比賽照片時，以地標來見證自己參與過哪些盛會；教練劉明煌也認為，決賽場地的特殊性，會成為選手拚鬥的激勵因子。

教練︰可選國父紀念館

陳詩園表示，先前曾建議在國父紀念館辦決賽，除國父紀念館有中國宮殿式屋頂，一旁還有101大樓聳立，絕對能盡展台北風情，只是在經費、安全性考量下，市府仍未鬆口，但本月底FISU官員來台場勘後，應就會確定決賽在哪舉辦。

不少選手都期待決賽移至市中心，上屆光州世大運國手林哲瑋表示，國體大田徑場比較沒有國際賽氣氛；曾在世錦賽男團摘銅的王厚傑也認為，決賽場地比較重要，如果還是在國體大真的很可惜，而且看台在背後，觀眾角度並不好；複合弓女將陳怡瑄則提議：「希望可以在總統府前面辦決賽，讓總統重視一下體育。」