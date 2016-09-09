暌違25年 廣島最快今央聯登基
2016/09/09 06:00
黑田博樹棄高薪返日，就是想在選手生涯尾聲再為廣島贏得優勝。 （美聯社資料照）
〔記者郭羿婕／綜合報導〕今年季前不被看好，廣島東洋鯉魚卻能拚出佳績，昨以7：4力退中日龍，暫居央聯第2的巨人硬是擋路，以3：1逆轉勝阪神，迫使廣島封王魔術數字只從M2降為M1，無緣追平央聯最快稱霸紀錄，但暌違25年的央聯王座，最快今天到手。廣島昨力退中日，將封王魔術數字降為M1。（取自網路）
廣島主場馬自達球場昨晚湧進爆滿的3萬2546人，紅色軍團氣勢超旺，前2局就靠8安猛攻6分，含丸佳浩陽春砲，助先發5局、失3分的野村祐輔奪下並列2聯盟最多的14勝，廣島拉出4連勝。廣島封王在即，昨7局全場廣島球迷放氣球加油。（取自網路）
巨人輸球
即可非自力封王
但M2歸零還得看巨人臉色，且巨人1990年9月8日寫下的央聯最快封王紀錄，當然不希望廣島追平，巨人昨作客阪神一路落後，8局上就靠坂本勇人3分砲逆轉，力阻廣島提前奪冠。不過，廣島仍領先巨人14.5場勝差，隊史第7座央聯冠軍幾已是囊中物，今休兵仍可等著喝香檳，只要巨人輸給養樂多，廣島即可非自力封王；若戰線拉到明天，廣島就會在東京巨蛋強碰巨人，形成封王戰。
去年黑田博樹和新井貴浩相繼回歸「鯉魚軍團」，廣島聲勢看漲，季前就是央聯奪冠大熱門，卻到例行賽最終戰才確定無緣季後賽；今年少了王牌前田健太，仍能彌補遺憾，尤其是黑田。
黑田棄高薪返日，就是想在選手生涯尾聲再為廣島贏得優勝，他也是廣島人的英雄，本季仍貢獻8勝，若能在達成美日200勝里程碑這年，同步收下季後賽門票，再完美不過。
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