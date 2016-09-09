廣島優勝 經濟效益估破百億

黑田博樹美日通算200勝後，廣島推出系列限定紀念商品，包括限量人氣便當。（記者郭羿婕攝）

廣島優勝效應會有多大？據關西大學名譽教授宮本勝浩研究，一旦鯉魚軍團封王，帶動的消費與投資，將在廣島縣內形成高達331億日圓（約102億台幣）的經濟效益，包括屢屢爆滿的主場、地方銀行和球團合作的利率優惠專案，「鯉魚女子」也是助力，都可見廣島隊的巨大影響力。

廣島去年主場觀眾211萬人次，創隊史新高，今年可望再度刷新。（記者郭羿婕攝）

黑田效應 主場觀眾創新高

去年黑田博樹和新井貴浩回歸，帶動廣島主場觀眾人次首度飆破200萬，以211萬人次刷新隊史紀錄，經濟效益248億日圓也最高；今年戰績亮眼，主場觀戰人數已逾168萬人次，日媒都看好季末再創新高。

廣島早有銀行祭出封王優惠存款方案，只要鯉魚隊稱霸，存戶利息多0.2%，促使今年存款金額破紀錄，衝上1981億日圓。

鯉魚女子 球團行銷掀風潮

近年還興起「鯉魚女子」現象，連日劇也看得到。2011年起，越來越多年輕女生換上廣島球衣、帶全套加油道具進場，2013年在首都圈急速成長，「鯉魚女子」更入選2014年日本流行語大賞前10名，球團並針對女球迷推出到廣島看球的套裝行程，大受歡迎。

廣島市內處處展現對擁有「鯉魚軍團」的驕傲，廣島主場經常一票難求，球團行銷策略多元，其實也可做為台灣職棒參考。

（記者郭羿婕）