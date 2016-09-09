丟頭部觸身球 郭俊麟勒令退場

西武台灣好手郭俊麟昨先發戰羅德，3局上因丟出頭部觸身球遭勒令退場。（取自西武官網）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕相隔4個月再登一軍投手丘，西武投手郭俊麟首度與吳念庭同場奮戰，且與陳冠宇同場登板，卻以遺憾收場，昨對羅德先發僅投2.1局失4分，慘吞3連敗，本季勝投仍未開張。

陳冠宇中繼 1局無失分

郭俊麟重返西武王子巨蛋，投得並不順手，連3局都被首名打者上壘，首局被洋聯安打、打擊雙冠王角中勝也敲安攻下1分，隊友山川穗高隨即在第2局敲二壘打追平；但郭俊麟3局上又丟1分，再對清田育宏投出頭部觸身球，遭勒令退場，當下表情十分懊惱。

清田育宏在2好2壞後，被144公里速球直擊頭盔左側，當場倒地被抬出場，送醫檢查是頭部挫傷，且有輕微腦震盪症狀，仍要觀察。

吳念庭同場出賽 3支0

郭俊麟在二軍狀況調整得不錯，繼5月7日後再度先發卻只投45球退場，羅德3局上得3分都算在他帳上，終場西武2：8飲恨，他自責地說，沒把握好機會，無法幫助球隊覺得很抱歉，也要向清田致歉。

陳冠宇8局下登板，連2天出賽，中繼1局0安打0失分，還飆1K，球速最快146公里，可惜無緣對決吳念庭，吳念庭3支0，打擊率降到2成29。