2020奧運 郭泰源：要提早準備

統一獅總教練郭泰源建議，2019年12強賽與2020年奧運要提早準備。（資料照）

〔記者徐正揚／台南報導〕行政院體育發展委員會與中華職棒、中華棒協召開三方協調會，仍未協調出明年3月世界棒球經典賽的總教練，統一獅總教練郭泰源表示，台灣的備戰步調太慢，建議2019年12強賽與2020年奧運要提早準備。

總教練沒出來 球員怎麼選？

郭泰源說，日本、南韓總教練都已確定，台灣卻還沒選出來，球隊組成等進度都受影響，「總教練沒出來，球員要怎麼選？大家都知道問題在投手，一定要重用旅外，但我們了解他們的狀況嗎？」他說。

參考日本模式 組最強國家隊

郭泰源認為，相關單位應該在經典賽後，針對12強賽與奧運這2個大賽，找時間好好坐下來談，參考日本的模式，選出總教練與一個團隊，及早準備觀察選手、蒐集資料等工作，組成最強的國家隊，「以前是1個比賽就換1個總教練，這種做法應該要調整。」他說。

日本自2013年起就以明年經典賽為目標，由小久保裕紀擔任總教練，除了逐步執行階段性任務外，並長期追蹤觀察國內外選手；南韓雖然爆發職棒涉賭案，日前也確定由12強總教練金寅植續掌兵符。