一朗3021安 躍居史上第25

鈴木一郎昨敲雙安，大聯盟生涯安打數達3021支，躍居史上第25名。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕前天代打轟出本季第1支全壘打的馬林魚隊鈴木一朗，昨天重返先發打線就敲2安，大聯盟生涯安打數來到3021支，躍居史上第25名，馬林魚隊也以6：0擊敗費城人隊，終止5連敗。

鈴木一朗第1局就敲出三壘打，生涯安打數追平帕梅洛，隨後並跑回馬林魚隊第1分。第5局鈴木一朗再打出一壘打，生涯安打單獨位居史上第25名，再2安就追上第24名的布洛克。

鈴木一朗前天打出生涯第1支代打全壘打，昨天他開玩笑表示：「代打是一回事，但是（43歲的大都會隊投手）柯隆今年有1支全壘打，而我掛零，我很高興能夠打出這支全壘打來追平他。」

除了鈴木一朗持續有貢獻外，傷兵史坦頓、鮑爾和歐蘇納陸續歸隊，強化了馬林魚隊打線，昨終於擊敗天敵海利克森，海利克森之前對馬林魚先發4場，戰績2勝0敗、防禦率2.13，昨天投6局被擊出9支安打失4分，吞下敗投。

馬林魚隊凱許納先發5.1局只被擊出4支安打，飆出9次三振，拿下7月底被交易到馬林魚隊以來的第1勝。