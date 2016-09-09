女子棒球世錦賽》遭日扣倒 台灣吞複賽首敗

〔記者林柏辰／綜合報導〕台灣隊昨日在女子棒球世錦賽6強複賽遇到強敵日本，全場僅敲出1支安打，5局0：10遭扣倒，吞下本屆複賽第1敗。

面對世界排名第1、4連霸的日本隊，台灣隊打起來顯得綁手綁腳，前2局皆因失誤掉分，3任投手謝文靜、宋智瑄與萬雅萍共送出8次保送、被敲8支安打，最後日本隊石田悠紀子在滿壘時敲出安打，提前結束比賽。

日本隊先發左投笹沼菜奈速球動輒120公里，首局就飆出3K，主投3.2局飆出8K，僅在第1局被沈嘉玟敲出台灣隊唯一安打，後援登板的田中露朝1.1局也送出2K。

台灣隊前天扣倒南韓，目前複賽戰績2勝1敗，與加拿下並列第2，僅落後3戰全勝的日本；台灣時間今、明2天與委內瑞拉、加拿大之戰將攸關能否晉級冠軍戰。