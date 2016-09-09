洋基橫掃藍鳥 季後賽有希望

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基隊米契爾本季初登板就投出5局無失分的好球，以2：0擊敗藍鳥隊，拿下大聯盟生涯首勝，洋基隊3連戰橫掃藍鳥隊。

洋基隊贏得4連勝，勝多於敗達到本季新高的8場，和美聯外卡戰排名第2的金鶯隊縮小到2場勝差，保持打進季後賽的希望；藍鳥隊則跌下美聯東區領先地位，由紅襪隊獨占第1。

「如果我們持續有像現在的表現，就可以打進季後賽。」轟出1支陽春全壘打的洋基隊二壘手卡斯楚表示：「特別是在9月，我們出戰排名在前面的球隊，如果繼續像今天贏得系列賽，一定沒有問題。」

25歲的米契爾被擊出4支安打，四壞球和三振各2次，並策動2次雙殺。米契爾今年原本已取得開季先發輪值的位置，但是因為左腳骨刺開刀，沒有想到第1次出賽就在關鍵的時刻。

洋基隊總教練吉拉迪表示，米契爾花了大半年時間在佛羅里達復健，好幾個星期把腳放在椅子上投球，試圖保持手臂的肌力，而終於能夠在這麼重要的比賽先發，這對他意義重大。