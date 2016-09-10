日職》黑田今實現「真男人」諾言

黑田博樹今晚5點在東京巨蛋（FOX體育台直播），他有機會實現真男人的諾言，全力助廣島拿下暌違25年的央聯冠軍。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「還有一件事要做，就是帶領球隊拿到優勝。」41歲的廣島名將黑田博樹在拿下美、日通算200勝後曾發出豪語，今晚5點在東京巨蛋（FOX體育台直播），他有機會實現真男人的諾言，全力助廣島拿下暌違25年的央聯冠軍。

對戰巨人 爭央聯冠軍

廣島的封王魔術數字只剩M1，原本只要昨天排名第2的巨人輸球，廣島就能非自力封王。但巨人在前天3：1逆轉勝阪神後，昨天才開賽7分鐘，就靠1棒長野久義的陽春砲和5棒村田修一的3分砲攻得4分，終場5：2擊敗養樂多，也保住一線生機。

但對黑田來說，這似乎是更完美的劇本。去年他放棄大聯盟高薪返回廣島，雖拿下單季11勝，仍無法助球隊打進季後賽，今年決定續留，並以年薪6億日圓（約1.86億台幣）成為全日職最高薪球員，還在7月23日對阪神拿下職業生涯第200勝，但助球隊奪冠才是他最終目的，而今晚就有最佳機會。

球票搶光 平常心練習

目前8勝的黑田昨在主場馬自達球場練習，對今晚在封王戰先發，他抱持平常心，也維持一貫傳接球、長傳、短跑等練習。「賽前準備並沒有什麼改變，形勢依舊對我們相當有利，沒有改變的必要。」黑田說。

巨人派出28歲的洋投麥可拉斯先發，他本季戰績3勝1敗、防禦率2.30，而拿下4連勝的巨人勢必傾全力阻擋廣島封王。今、明2場和廣島之戰的門票已售完，現場不會再賣票。

廣島若在客場封王，將不會拋彩帶，球團已規劃等15日回到主場後再舉行封王慶祝儀式，也計畫等到當天賽後再由全隊將監督緒方孝市拋起，和主場球迷一起HIGH。