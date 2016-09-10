日職》廣島瘋狂 瞬間收視率飆58%

廣島封王在即，主場球迷踴躍進場相挺。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕廣島即將登上暌違25年的央聯冠軍寶座，也讓主場球迷陷入瘋狂，前天廣島和中日之戰，不但進場人數破紀錄，更在廣島地區創下今年最高的45.8%平均收視率。

廣島鯉魚軍團 球迷high翻

廣島昨無賽事，但前天7：4擊敗中日之戰，不但將封王魔術數字減至M1，到主場馬自達球場加油的鯉魚球迷更是HIGH翻天。無法到場的球迷，則透過電視觀戰，這也讓比賽收視率寫下今年新高，台灣時間前晚7點50分的瞬間收視率更達到58.5%，而儘管廣島可能無法在主場封王，可預期「鯉魚軍團」仍會緊盯戰況。

自1949年創隊以來，廣島雖只拿過6次聯盟冠軍（最近一次是1991年）、3次「日本一」總冠軍（最近一次是1984年），但死忠「魚迷」都一路相挺。超人氣的黑田博樹和新井貴浩自去年回歸後，更帶動廣島主場球迷進場人數首次突破200萬人次，一般預料今年觀戰人數會再創新高。