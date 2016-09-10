日職》火腿重返洋聯第一 陽岱鋼保3割男

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管陽岱鋼中斷連10場安打，但火腿昨以8：2擊敗樂天，加上軟銀3：4不敵歐力士，也讓火腿攻上洋聯首位，是自8月25日以來首次。

火腿賽前排名洋聯第2，只落後軟銀0.5場勝差，昨一開賽就展現「攻頂」企圖心，用4支安打敲回4分，獲保送的陽岱鋼也跑回1分。

陽岱鋼昨擔任先發第6棒中外野手，他4打數未敲安，還吞下3次三振，也中斷自8月25日以來連續10場敲安，賽後打擊率略降至3成01，仍保住「3割男」。擔任4棒的中田翔也僅敲出1支安打，卻是9局上的3分砲，也讓他連續3年都達成100打點。

火腿先發投手增井浩俊先發7局只失1分，還送出10次三振，拿下本季第7勝，也是個人4連勝。由於軟銀輸球，火腿目前反倒領先0.5場勝差，今續戰樂天。