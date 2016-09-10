MLB》殷仔最快17日回歸

陳偉殷可望在17日重返大聯盟對上費城人先發登板。（資料照，法新社）

肘傷復健 第3次模擬賽投球

〔記者羅志朋／綜合報導〕馬林魚旅美好手陳偉殷，預計後天進行傷後第3次模擬賽投球，如果一切順利，按投1休4節奏，殷仔可望在17日重返大聯盟對費城人先發登板。

7月25日殷仔因左手肘扭傷進入傷兵名單，歷經長時間復健，9月3日殷仔首次投模擬賽，總計投了34球，休3天後，7日第2次模擬賽投50球，這一次休4天，預計後天（12日）進行第3次模擬賽投球。

若後天模擬賽投球身體無恙，殷仔休4天後，有機會在17日回到大聯盟，屆時將在客場對上費城人先發，不過，實際回歸時間還要等球團正式發布。

克蕭傷癒復出 今對決費南德茲

殷仔即將歸隊，不過，馬林魚王牌投手費南德茲有可能被「封存」。前年費南德茲動右手肘韌帶置換手術，去年季中傷癒復出，先發11場、投64.1局，今年他先發26場、投160.1局，已接近教練團為他預設的例行賽180局「額度」，就是為了保護他的右手。今天費南德茲將先發對決剛傷癒復出的道奇強投克蕭。

由於馬林魚在國聯外卡爭奪戰，和第2名的大都會多達5場勝差，如果馬林魚無緣季後賽，費南德茲很可能提前「停機」，不過，馬林魚總教練馬丁利並沒有把話說死：「一直以來我們都很關心費南德茲的投球局數，接下來持續觀察狀況。」

另外，皇家旅美好手王建民，9月1日因右肩二頭肌肌腱發炎，被放進15天傷兵名單，若建仔復元情況良好，可望和殷仔一樣，在9月中旬回到大聯盟。