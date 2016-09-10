MLB》洋基5連勝 奧斯丁立大功
2016/09/10 06:00
洋基新秀奧斯丁擊出再見全壘打，率洋基拿下5連勝。（今日美國）
〔記者羅志朋／綜合報導〕731交易大限前，洋基送走查普曼、米勒、諾瓦、貝爾川，加上A-Rod退休，外界評估這支球隊進入重建期，今年恐成季後賽絕緣體，不過，洋基靠農場活力小兵打天下，例如昨天敲出再見轟的奧斯丁，目前仍有機會闖進季後賽。奧斯丁昨頂替提謝拉先發出賽，擊出全壘打後興奮地接受隊友慶祝。（今日美國）
農場小兵令人驚艷
季後賽有望
昨洋基對光芒，雖然超級新人桑契斯和賈吉表現平平，不過，另一名新秀奧斯丁挺身而出，9局下敲出再見陽春砲，一棒助洋基以5：4擊敗光芒，拿下5連勝。8月至今洋基拿下22勝13敗，勝率0.629，交易後戰績更上一層樓。
目前洋基在美聯東區落後榜首的紅襪4場勝差，美聯外卡落後排名第2的金鶯2場勝差，有機會打進季後賽，致勝功臣奧斯丁說：「沒有比這樣贏球更棒的事了，我很開心成為這支球隊的一份子。」
近期菜鳥打者奧斯丁、桑契斯、賈吉紛紛竄起，成為洋基戰績長紅關鍵，總教練吉拉迪說：「這批年輕球員為球隊做出許多貢獻，令人驚艷。」
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