MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議

上前爭論的太空人總教練辛奇（左）遭主審驅逐出場。（美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕6年前大聯盟裁判喬伊斯因誤判，讓賈羅拉加的完全比賽從手中溜走而聲名大噪，昨天喬伊斯的名字再度被球迷提起，這回仍是因為他的誤判。

昨印地安人對太空人之戰，3局下1出局滿壘情況下，印地安人取得2：1領先，太空人先發投手保利諾投出「挖地瓜球」，打者奇森霍收棒不及，棒子將球碰成界外球，不過，擔任主審的喬伊斯卻沒有比出界外手勢，認定這一球是暴投，壘上2名跑者回本壘得分。

由於喬伊斯判決有爭議，4位裁判開會討論，最後仍維持原判，此時太空人總教練辛奇再也忍不住了，衝出休息室和喬伊斯理論，才講幾句喬伊斯大手一揮把辛奇趕出場，最終印地安人以10：7贏球。

賽後辛奇難掩氣憤，「球場每個人都看到這球有碰到棒子，打者、捕手、壘上跑者、板凳區球員的反應都是界外球，就只有4個裁判沒看到。」喬伊斯強調，他徵詢過其他3位裁判的意見，如果真的是擦棒界外球他會改判，但其他裁判並沒有很肯定的答案，所以仍維持原判。

這個明顯誤判，讓許多球迷回想起2010年的往事，當時效力老虎的右投賈羅拉加，只差1個出局數就能達成完全比賽，只是擔任一壘審的喬伊斯發生誤判，賈羅拉加與完全比賽擦身而過，引發熱議。前年賈羅拉加來台加盟兄弟，去年宣布退役。