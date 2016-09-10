陳鴻文下二軍 鄭凱文關門？

陳鴻文下二軍休養。（資料照，記者陳志曲攝）

中信終結者陳鴻文因腰部不適，昨下二軍休養，總教練吳復連希望他先好好養傷，備戰季後賽，「鴻文有點拉傷，急不得，調整好再回來。」吳總說，10月還有許多補賽，屆時傷兵都能陸續歸隊，要以完整陣容迎接季後賽。

兄弟投手鄭凱文。（資料照）

陳鴻文至今出賽47場共投55局，在牛棚角色吃重，須先休1週至10天，昨已拉上王梓安。不過，兄弟近日屢因雨延賽，正好也讓投手群喘口氣，吳總說，本週末3場先發交給3洋投，鄭凱文則於牛棚待命，下週先發輪值則是3洋投與鄭錡鴻、江忠城。

至於終結者誰暫代？吳總表示要視比賽狀況，有可能是鄭凱文，但鄭凱文也可能提前上場中繼。另外，今年選秀第4輪挑進的游擊新秀吳東融，在二軍出賽5場後，昨也隨一軍，本週有機會登錄。

陳鴻文目前8勝13次救援成功，仍有機會挑戰中職史上第3位、本土第2位單季10勝10救援的投手，前2人是1995年郭建成的10勝17救援、2004年勇壯12勝12救援。（記者郭羿婕）