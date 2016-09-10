歡樂友緣公開賽》逆轉封后 陳依妏︰像在打電玩

歡樂友緣女子公開賽陳依妏（左）贏得冠軍，林子涵獲得業餘第1。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕歡樂友緣女子公開賽最後1回合，殺出黑馬陳依妏，她打出生涯新低的65桿，一舉逆轉封后，獲得54萬元冠軍首獎和30萬元台灣選手奪冠的加碼獎金。

陳依妏（左）贏得歡樂友緣女子公開賽冠軍，郭艾榛上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

陳依妏賽後表示，很意外最後1回合能打下1個老鷹、6個博蒂，只有1個柏忌，她笑說：「真的像在打電玩一樣！今天一開始沒想那麼多，前9洞賺3桿，開始覺得有機會了，心情也跟著緊張，那個老鷹推進洞之後，我心裡就一直想把獎盃帶回家。」

她在第13洞2桿攻上果嶺之後，長推30呎進洞打下老鷹，是逆轉得勝的關鍵之一。進入後9洞陳依妏從第11洞起，4洞賺了5桿，推桿手感非常好。

雖然最後4洞陳依妏攻勢熄火，全數打Par，她打完比賽之後一直等結果，她說：「希望她們博蒂推桿不要進，讓我贏吧，那座冠軍盃真的很漂亮。」果然主要競爭對手最後幾洞也沒再進帳，陳依妏就以2桿之差，力退泰國的薩娜朋和薩萊朋。

這是她繼去年午餐會TPC菁英賽之後，職業生涯第2次贏得冠軍。頒獎典禮上她一邊講著感謝詞，一邊擦掉止不住的眼淚。

林子涵並列第7 業餘仍居首

原本領先的業餘小將林子涵，最後1回合打不出想要的節奏，前9洞鐵桿失準，推桿也不進，最後她繳出74桿，總計210桿並列第7名，仍獲得業餘第1。她說：「下次我知道要怎麼調整了。」

泰國女將蘇帕瑪先盛後衰，她在領先組最早衝出，靠著第3洞推進老鷹，躍居首席，前11洞她賺進4桿。沒想到第12洞跟昨天一樣，開球失擊偏左再次成了她的致命傷，這洞她吞下雙柏忌之後，較早出發的陳依妏已經逆轉領先。蘇帕瑪最後以209桿和姍娜翠、中國的石昱婷並列第4。