日本LPGA》連2天打平 盧曉晴暫排第6

盧曉晴（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴昨天在日本LPGA錦標賽第2回合，又打出平標準桿72桿，暫以2回合總計144桿並列第6，只落後2桿。

這場比賽在日本北海道登別市舉行，盧曉晴連續2回合都打出72桿，昨天她在前9洞吞下2個柏忌，還好後9洞賺回2桿，平盤作收。

姚宣榆第2回合雖打出74桿，仍以145桿並列第8。蔡佩穎花了76桿，總計149桿並列34名都打進決賽。同場出賽的劉依貞總計154桿，謝瑀玲161桿，都未跨過152桿的晉級線。

33歲的日本選手下川惠昨天打出69桿，總計142桿躍居領先，她在今年賽季獎金排名暫列51，打了9年還不曾拿過冠軍。昨天比賽打到幾乎天黑，主辦單位打開了夜間照明設備，讓最後幾組選手完成比賽，下川惠生涯首度在比賽中站穩首席。

緊追在後的包括日本選手酒井美紀、濱田茉優、南韓全美貞和申智愛，都是1桿之差，昨天酒井美紀一度領先，但第16洞吞柏忌，退至第2。