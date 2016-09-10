蘭斯佛好投 犀利3連勝

義大犀牛李宗賢在２局上擊出中外野２分打點平飛安打。（記者黃志源攝）

下半季21勝追平猿

義大犀牛先發投手藍斯佛，成功壓制統一獅的火力。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕藍斯佛連續2場交出優質先發，李宗賢連續2場至少2安包辦勝利打點，聯手幫助義大犀牛以6：2擊敗統一獅，確定由富邦接手後3戰全勝，下半季21勝追平暫居首位的Lamigo桃猿，總教練葉君璋微笑說：「順的時候，要保持低調！」

義大犀牛林威廷（右）在５局上盜二壘，統一獅野手發生傳球失誤。（記者黃志源攝）

繼3日用112球投8局挨6安失1分後，藍斯佛昨用108球投6局挨7安失1分，連續2場對獅交出優質先發，他指出，由於連續2場都對獅，對手進攻策略明顯改變，臨場狀況完全不同，這場他被消耗不少球數，被打的安打也比上次多，但還是完成自己的工作。

李宗賢4支2建功

藍斯佛表示，球隊最近氣氛很好，這場不論攻守都很幫忙，之前轉往牛棚調整3週對他幫助很大，重回先發後最大的不同，應該是更能積極進攻好球帶，但不論擔任何種角色，最重要的是幫助球隊贏球。

李宗賢前天4打數3安打，4局下打回超前分，昨天4打數2安打，2局上助義大2：0先馳得點，儼然是最恐怖的第9棒，他表示，2場共敲5安，很意外也很高興，只想穩定保持好狀況並延續下去，不會強求硬拚生涯首轟，「先把擊球點做好，球自然會飛出去。」他說。

葉總︰順時要低調

自7日富邦正式宣布將於11月接手起，義大3場比賽全勝，平均每場能得7分，洋投也連續2場展現至少投6局僅失1分的壓制力，葉君璋微笑說：「順的時候，要保持低調，話不要講太多，順順地打就好！」