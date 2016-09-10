單季出賽60場 方克偉達標

義大犀牛方克偉本季出賽60場，締造生涯單季出賽新高。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕在不知不覺中，義大犀牛捕手方克偉昨達成生涯一個重要的「60」，最快下週還將湊滿另一個也很具指標意義的「60」。

方克偉昨繼續擔任先發捕手，這是他本季第60場出賽，超越2011年的59場，締造生涯單季出賽新高，截至賽前，打席146個、打點22分、全壘打7發等項目，都已改寫生涯單季新高，但他並未特別注意這些數據，直呼很意外。

「這場就60場了喔，我真的不知道耶，今年是我打職棒的第7年，我很確定，上場的機會確實比以前多，感謝教練願意給我機會，選手最需要的就是上去比賽。」他說。

方克偉這場是本季第54場以捕手出賽，早已超越前年的40場，最快在下週六（17日），他將首次達成單季蹲捕60場，首次取得角逐年度金手套捕手的資格。截至賽前，他的盜壘阻殺率4成40，僅次於林泓育5成16、劉時豪4成48。

「前幾天聯盟有提供資料，提醒球隊哪些選手差幾場就能取得年度獎項的提名資格，羅力看到林坤笙底下有個還差9場的捕手，就說那個人是我，我也在那時才發現，今年搞不好可以第1次符合資格。」他說。