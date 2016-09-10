陳仕朋出手「很像陳偉殷」

義大犀牛新秀投手陳仕朋。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕繼「很像柳賢振」的林政賢後，義大犀牛又出現「很像陳偉殷」的陳仕朋。不過，這裡的「很像」，指的是投球動作。

義大季中選秀第2輪選入的新秀左投陳仕朋，以簽約金410萬元、月薪8萬元加盟後，8月27日起隨一軍練球，昨首次進牛棚練投，連隊友們都好奇地駐足，瞧瞧這位年僅18歲小老弟的身手，陣中捕手更輪流蹲捕。

林琨笙指出，陳仕朋的球在出手前保護得很好，打者不容易掌握，不好抓進攻節奏。

方克偉表示，陳仕朋的直球很會跑，進壘瞬間有時像伸卡球有時像卡特球，會往兩側急墜；牛棚捕手高挺耀說得更直接：「這個球不錯，讚喔！」

總教練葉君璋表示，陳仕朋的出手時間短，球路尾勁十足，球質不錯，出手動作很像陳偉殷，目前球速最快約140公里，因為還會成長，有機會上看145公里，但今年不會上一軍，考量二軍賽季即將結束，應會安排他在秋訓的訓練賽或交流賽登板投球。