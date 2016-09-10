獅未來中心棒次？蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷 郭總看好

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅下個世代的中心棒次由誰扛？總教練郭泰源看好蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷。

郭總指出，蘇智傑是今年的選秀狀元，打擊在新一代打者中比較全面性，加上腳程也不錯，會是很出色的第3棒，加上有長打實力，甚至有機會拚年度全壘打王。

剛以21轟改寫中職新人單季最多全壘打紀錄的鄭鎧文，則是第4棒的有力人選，雖然單季被三振108次已打破中職紀錄，郭總卻不是那麼擔心，他不諱言，鄭鎧文的揮空率是偏高，只要加以修正就好。

「很多強打者剛打職棒時，揮空率也很高，日本職棒有不少扛第4棒的，每年被三振也很多，鄭鎧文還有很大的進步空間，需要時間去磨練比賽經驗。」郭總說。

至於第5棒，郭總認為，潘彥廷游擊守得不錯，如果打擊練得起來，有能力扛第5棒；也有機會爭取先發游擊手的陳傑憲，很適合打第1、2或9棒。