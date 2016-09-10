亞洲挑戰盃 我今戰印度

台灣今對決印度隊，劉錚領軍拚首勝。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞洲挑戰盃男籃錦標賽昨於伊朗德黑蘭點燃戰火，台灣隊首日輪空，預計台灣時間今晚7點45分首戰實力愈來愈好的印度長人軍團，總教練閻家驊強調此役攸關「士氣與面子」，已提前下達「搶勝令」。

振士氣搶首勝

台灣隊上屆亞軍班底，只剩「新台客」戴維斯、劉錚、周儀翔、李德威與胡瓏貿，其餘蔣淯安、周伯勳、簡偉儒、李維哲、林郅為與胡凱翔等，都屬國際賽新血輪，臨場應變和抗壓性亟待考驗，我教練團希望藉首戰打響第一砲，拚出年輕球員當家的鬥志與拚勁，閻家驊解釋：「像這種高強度舞台，經驗太嫩確實是隱憂，還好我們球員活力十足，可以靠體能與防守彌補不足。」

亞洲挑戰盃的前身就是亞洲盃，起初名為2004至10年的史坦克維奇盃，每2年舉辦一次。主要是爭取明年亞錦男籃賽的各區參賽名額，冠軍可直接進軍亞錦賽，第2至5名則替分區多爭取1席亞錦賽資格。過去亞洲盃各國多派出年輕球員磨練，上回台灣拿下亞軍，今年大換血出擊，新世代能否接班？備受各界關注。