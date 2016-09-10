號召運協反撲 ! 蔡辰威拋辭職震撼彈

前奧會主席蔡辰威（中）請辭田協理事長一職，為國內體壇投下震撼彈。 （資料照，記者卓佳萍攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕就在九九體育節當天，前奧會主席、現任田徑協會理事長蔡辰威萌生退意，更號召所有單項運動協會理事長一同辭去職務，在最近多事之秋的體壇再掀波瀾。體育署長何卓飛昨一早緊急召開記者會宣布此事，他希望能替體壇打劑強心針，更不讓各協會陷入群龍無首的窘境。

奧運風波連環爆 多協會成箭靶

里約奧運出征前夕，網球協會與謝淑薇率先槓上，最後謝淑薇一氣之下宣布退出奧運；羽球一姊戴資穎在女單落敗後，也和羽球協會爆發球鞋爭議，外界開始對於各單項協會批評，如今田協理事長蔡辰威決定率先下台，更呼籲全台各單項運動協會理事長全數辭職，靜待政府處置。

據悉，蔡辰威週二以董事身分參加國訓中心董事會，會議中聽見其他董事或監事對於田協近年努力的批評聲浪，當天深夜致電給協會幹事部表達辭意，並在通訊軟體理事長群組，號召集體請辭。

請辭田協理事長 籲各協會跟進

何卓飛表示，蔡辰威請辭讓他相當震驚，畢竟大部分理事長都相當盡心盡力，也希望能為台灣體壇做出最大貢獻。他強調，現在媒體、名嘴、網友都沒有依事實根據就做出批判，很容易讓人心灰意冷。但體育事務改革還是勢在必行，一定要謹慎處理，以免傷害真正對體育做出貢獻的人士。

蔡辰威丟出辭職震撼彈，籃協理事長丁守中表態要做到二○一八年為止；昨參加體育推手表揚典禮的拳擊協會理事長李武男也不願辭職，他說：「里約奧運陳念琴與賴主恩都拿到門票，是台灣拳擊的高峰，未來我還想繼續為拳壇打拚。」

網協理事長回應：請做好做滿

至於在奧運期間與選手槓上的網協理事長廖裕輝不願辭職，還請蔡辰威「做好做滿」；羽協理事長程俊琅則以身體不適為由，不願表達意見。

台灣在里約奧運拿到一金、二銅，期間竟發生不少打擊團隊士氣的事情，體育署今將召開「二○一六體育運動發展論壇」，針對奧運做檢討及未來策進措施。

不過，曾開出三金、二銀、一銅奪牌支票的何卓飛，昨突然召開記者會，會中不斷強調未來改革方向，但他無法兌現支票已成事實，今恐成為被檢討的對象之一，他的未來動向也同樣備受矚目。