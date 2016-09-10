立委再批協會 只把選手當搖錢樹

立委黃國書強調須從制度面改革運動協會問題。 （資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者曾韋禎、彭琬馨、卓佳萍／台北報導〕前奧會主席、現任田徑協會理事長蔡辰威昨呼籲各單項協會理事長和他一起統統都下台。民進黨立委黃國書對此表示，這不是誰下台的問題，必須從制度面、結構性解決協會與競技體育的問題。

黃國書表示，各協會除要推廣全民運動，也要協助競技體育；他們該去募集資源作為選手的後盾，協助選手在重要賽事拿到好成績。然而，各協會長期來的缺漏，近來一一被揭露，大家才發現有些協會沒在照顧選手，而是利用選手來獲利。

他認為，要從制度面去改革，縱使體育署無法全數掌握所有協會，也要建立公益理事，讓協會的運作與治理攤在陽光下；同時建立仲裁平台，在選手與協會發生爭端時，落實國家支持的責任。

他感嘆，台灣有兩千多萬人口，與澳洲差不多，但他們是首屈一指的體育大國，而台灣部分單項的排名卻與不丹相仿。我們該好好思考，是真的要發展競技體育嗎？

奧運爆出戴資穎因未穿著羽協贊助商球鞋，可能遭懲處時，黃國書曾站出來質疑羽協作法，日前又召開記者會爆料，羽協企圖藉明年世大運與二○一八亞運，綁定選手服裝與球拍，再度質疑羽協為何有如此權力對待選手？